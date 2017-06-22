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    Мексика победила Новую Зеландию, сборная России опустилась на 3-е место в группе - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев
    © Foto: TASS

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Cборная Мексики победила команду Новой Зеландии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций—2017.

    Как передает Report, встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.

    В концовке первого тайма Крис Вуд выскочил на ударную позицию в чужой штрафной, оказавшись один на один с голкипером, и открыл счёт во встрече. На 55-й минуте Рауль Хименес идеальным по силе и мощности ударом отправил мяч в дальний верхний угол.

    На 73-й минуте Хавьер Акино сумел пройти к лицевой линии и прострелил на ближнюю штангу, откуда Орибе Перальта мощнейшим ударом в ближний для себя угол вывел Мексику вперёд.

    Сборная России опустилась на 3-е место в группе А, команда Новой Зеландии первой среди участниц Кубка конфедераций—2017 потеряла шансы на выход в плей-офф.

    24 июня сборная России в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций сыграет с Мексикой, а Португалия встретится с Новой Зеландией.

    Кубок конфедераций. Группа A. 2-й тур

    Мексика - Новая Зеландия - 2:1

    0:1 – Вуд – 42, 1:1 – Хименес – 54, 2:1 – Перальта – 72.

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