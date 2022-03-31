Мексика обыграла Сальвадор и напрямую вышла на ЧМ-2022

Завершился матч 14-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Мексики принимала Сальвадор.

Завершился матч 14-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Мексики принимала Сальвадор.

Как передает Report, встреча прошла в Мехико (Мексика) на стадионе "Ацтека" и завершилась победой хозяев - 2:0.

Сначала на 17-й минуте матча забил Уэриэль Антуна. А на 43-й минуте преимущество укрепил Рауль Хименес, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Эта победа позволила сборной Мексики напрямую выйти на чемпионат мира-2022 в Катаре. Сальвадор же занял на групповом этапе седьмое место по итогам отбора.

В другом матче 14-го тура в зоне КОНКАКАФ сборная Панамы дома переиграла национальную команду Канады со счетом 1:0. Автором победного мяча стал Габриэль Торрес, отличившийся на 49-й минуте.

Ранее сборная Канады уже обеспечила себе путевку на чемпионат мира. Канадцы заняли первое место на групповом турнире отборочного цикла, Панама же закрепилась на пятой позиции.