Мексика обыграла Ирландию в товарищеском матче - ВИДЕО

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Сборная Мексики одержала победу в товарищеском матче с национальной командой Ирландии со счётом 3:1.

Как передает Report, первый гол в игре забил на 16-й минуте Хесус Корона, ему ассистировал Хорхе Эрнандес.

Рауль Хименес на 25-й минуте удвоил преимущество хозяев, реализовав одиннадцатиметровый удар, а Карлос Вела на 54-й минуте после передачи Орибе Перальты довёл счёт до разгромного. Стивен Глисон забил «гол престижа» на 76-й минуте.

Следующий матч сборная Мексики проведёт 8 июня с Гондурасом, в рамках отборочного цикла к ЧМ-2018. 18 июня мексиканцы начнут своё выступление на Кубке конфедераций поединком с Португалией. Соперниками Мексики по группе являются также Россия и Новая Зеландия.