Медики сообщили об улучшении состояния Пеле

Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле постепенно улучшается.

Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле постепенно улучшается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили его врачи.

"В состоянии здоровья пациента наблюдаются постепенные улучшения, как в целом, так и в том, что касается респираторной инфекции. Он остается в обычной палате, его жизненные показатели стабильны, он в сознании, новых осложнений нет", - говорится в заявлении сан-паульской клиники, куда бывший футболист попал на прошлой неделе.

Газета Folha de Sao Paulo в субботу сообщила, что трехкратный чемпион мира находится на паллиативном лечении, так как его организм перестал реагировать на химиотерапию. Паллиативное лечение помогает снимать болевой синдром и одышку.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже телеканал ESPN подчеркнул, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.