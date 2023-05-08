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МЧС стал победителем турнира по мини-футболу между госучреждениями

МЧС стал победителем турнира по мини-футболу между госучреждениями Завершился турнир по мини-футболу, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Футбол
8 мая 2023 г. 10:00
МЧС стал победителем турнира по мини-футболу между госучреждениями

Завершился турнир по мини-футболу, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в соревнованиях, организованных Министерством молодежи и спорта и Федерацией мини-футбола Азербайджана, приняли участие более 50 команд государственных учреждений. В решающей игре турнира, стартовавшего в ноябре 2022 года, встретились команды Службы государственной безопасности (DTX) и Министерства по чрезвычайным ситуациям (FHN).

Основное время игры, прошедшей в условиях напряженной и интересной спортивной борьбы, завершилось нулевой ничьей. Команда FHN, более точно сыгравшая в серии пенальти, завоевала звание победителя турнира. Таким образом, чемпионство в турнире, посвященного 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, завоевало Министерство по чрезвычайным ситуациям (FHN), второе место заняла команда DTX, а третье - SOCAR.

После завершения встречи состоялась церемония награждения.

Награды вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр по чрезвычайным ситуациям Камаладдин Гейдаров, глава Службы государственной безопасности Али Нагиев, почетный президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов, президент Всемирной федерации мини-футбола Филип Джуда и другие.

Али Сафаров (DTX) был признан лучшим игроком турнира, Саттар Гадиров (FHN) - лучшим бомбардиром (33 гола), лучшим вратарем был назван Яхья Нагиев (FHN), а команда Министерства иностранных дел была награждена в номинации "fair-play".

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Версия на азербайджанском языке ФотоFövqəladə Hallar Nazirliyi dövlət qurumları arasında keçirilən minifutbol turnirinin qalibi olub

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