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Мбаппе высказался по поводу слухов о его уходе из "ПСЖ"

Мбаппе высказался по поводу слухов о его уходе из "ПСЖ" Форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что не собирается покидать команду в январе.
Футбол
17 октября 2022 г. 06:57
Мбаппе высказался по поводу слухов о его уходе из ПСЖ

Форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что не собирается покидать команду в январе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Le Figaro.

"Я счастлив в "ПСЖ" и даже не думал об уходе в январе. Я не причастен к той информации, которая появилась вечером перед игрой с "Бенфикой". Я был также шокирован ею", — сказал Мбаппе.

Напомним, что контракт игрока с "ПСЖ" рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно. Согласно информации, "парижане" были готовы пойти на это при одном условии - следующим клубом, куда перейдет Мбаппе, будет не мадридский "Реал".

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