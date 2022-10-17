Мбаппе высказался по поводу слухов о его уходе из "ПСЖ"

Форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что не собирается покидать команду в январе.

Форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что не собирается покидать команду в январе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Le Figaro.

"Я счастлив в "ПСЖ" и даже не думал об уходе в январе. Я не причастен к той информации, которая появилась вечером перед игрой с "Бенфикой". Я был также шокирован ею", — сказал Мбаппе.

Напомним, что контракт игрока с "ПСЖ" рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно. Согласно информации, "парижане" были готовы пойти на это при одном условии - следующим клубом, куда перейдет Мбаппе, будет не мадридский "Реал".