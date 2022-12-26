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Мбаппе выдвинул три условия руководству клуба ПСЖ

Мбаппе выдвинул три условия руководству клуба ПСЖ Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил руководству парижан, что готов остаться в клубе в случае выполнения трех его условий.
Футбол
26 декабря 2022 г. 18:38
Мбаппе выдвинул три условия руководству клуба ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил руководству парижан, что готов остаться в клубе в случае выполнения трех его условий.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Okdiario, 24-летний нападающий выдвинул условие о продаже бразильского нападающего Неймара.

Помимо этого Мбаппе требует пригласить в команду форварда "Тоттенхэма" Гарри Кейна, а также назначить главным тренером Зинедина Зидана с сезона 2023/24.

Напомним, что этим летом француз мог перейти в мадридский "Реал". Однако трансфер сорвался, поскольку он подписал новый контракт с "ПСЖ".

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Нападающий в текущем сезоне провел 20 матчей, забил 19 голов и отметился 5 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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Версия на английском языке Mbappe sets 3 conditions to stay at PSG
Версия на азербайджанском языке Kilian Mbappe PSJ-də qalmaq üçün üç şərt irəli sürüb

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