Мбаппе все еще может остаться в ПСЖ

Французский нападающий парижского ПСЖ Килиан Мбаппе может остаться в нынешней команде, поскольку его заинтересовали условия, которые предлагает ему клуб.

Французский нападающий парижского ПСЖ Килиан Мбаппе может остаться в нынешней команде, поскольку его заинтересовали условия, которые предлагает ему клуб.

Как передает Report со ссылкой на издание L'Equipe, в начале января после отпуска Мбаппе провел встречу с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи, на которой обсуждалось будущее футболиста, а также условия его контракта.

Также причиной для того, чтобы остаться, может послужить ультиматум, который перед Мбаппе поставил "Реал" - игрок должен сообщить до конца января, переходит он в мадридский клуб или нет.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года после перехода из "Монако". Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с "Реалом". О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.