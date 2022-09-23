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Мбаппе вошёл в топ-10 бомбардиров в истории сборной Франции

Мбаппе вошёл в топ-10 бомбардиров в истории сборной Франции Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил свой 28-й гол в футболке национальной сборной Франции.
Футбол
23 сентября 2022 г. 08:58
Мбаппе вошёл в топ-10 бомбардиров в истории сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил свой 28-й гол в футболке национальной сборной Франции.

Как передает Report, это случилось 22 сентября в матче Лиги наций с Австрией, который завершился победой действующих чемпионов мира со счётом 2:0.

На счету Мбаппе 28 голов в 58 матчах за сборную Франции. Он сравнялся с Юрием Джоркаеффом, который забил столько же в 82 играх с 1993 по 2002 год. После своего очередного мяча Килиан вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории французской национальной команды.

Напомним, что лидирует в списке бомбардиров сборной Франции Тьерри Анри (51 гол в 123 играх). Второй – Оливье Жиру. У него 49 мячей в 113 матчах, и до Анри осталось всего два точных удара. Третий – Гризманн (109 игр, 42 гола).

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