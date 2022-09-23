Мбаппе вошёл в топ-10 бомбардиров в истории сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил свой 28-й гол в футболке национальной сборной Франции.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил свой 28-й гол в футболке национальной сборной Франции.

Как передает Report , это случилось 22 сентября в матче Лиги наций с Австрией, который завершился победой действующих чемпионов мира со счётом 2:0.

На счету Мбаппе 28 голов в 58 матчах за сборную Франции. Он сравнялся с Юрием Джоркаеффом, который забил столько же в 82 играх с 1993 по 2002 год. После своего очередного мяча Килиан вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории французской национальной команды.

Напомним, что лидирует в списке бомбардиров сборной Франции Тьерри Анри (51 гол в 123 играх). Второй – Оливье Жиру. У него 49 мячей в 113 матчах, и до Анри осталось всего два точных удара. Третий – Гризманн (109 игр, 42 гола).