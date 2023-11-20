Мбаппе: В "ПСЖ" Месси не был тем же игроком, каким был в "Барселоне"

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что футболистам важно меняться, чтобы прогрессировать и поставил в пример форварда "Интер Майами" Лионеля Месси.

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что футболистам важно меняться, чтобы прогрессировать и поставил в пример форварда "Интер Майами" Лионеля Месси.

Как сообщает Report , слова француза приводит издание 90min.

"Знаете, футбол диктует своё время, диктует свой темп. Если ты не меняешься, футбол переходит к чему-то другому, и тебя забывают. Даже величайшим приходилось что-то менять. Я играл с Месси, и он, например, изменил свою игру. В "ПСЖ" он не был тем же игроком, каким был в "Барселоне", и это позволило ему выиграть чемпионат мира, коллективные и индивидуальные титулы",- приводит слова Мбаппе.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 15 голов и результативную передачу.

Месси выступал за испанскую "Барселону" с 2003 по 2021 год. Несмотря на желание обеих сторон, новое соглашение не было заключено из-за финансовых ограничений, установленных руководством чемпионата Испании. Аргентинец стал свободным агентом. В составе испанской команды Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз Кубок страны и четырежды Лигу чемпионов.

Нападающий перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за "Пари Сен-Жермен". 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира.