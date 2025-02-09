Мбаппе установил уникальный рекорд

Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе в возрасте 26 лет стал самым молодым футболистом в истории, набравшим 500 очков по системе "гол+пас".

Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе в возрасте 26 лет стал самым молодым футболистом в истории, набравшим 500 очков по системе "гол+пас".

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание Actu Foot.

Напомним, что 8 февраля форвард отличился в матче 23-го тура Ла Лиги против "Атлетико", который в итоге завершился со счетом 1:1.

В активе француза 16 забитых мячей и два результативных паса в 21 матче этого турнира.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским "Реалом" было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский "ПСЖ", в составе которого играл с 2017 года.