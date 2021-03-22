Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции

В очередном матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" оказался сильнее "Олимпика" из Лиона

В очередном матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" оказался сильнее "Олимпика" из Лиона.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Парк Олимпик Лион" при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 4:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Данилу, Анхель Ди Мария и Килиан Мбаппе, оформивший дубль на свой счет.

Для 22-летнего нападающего второй гол стал сотым в национальном чемпионате. Напомним, что 84 мяча Мбаппе оформил за ПСЖ, 16 - за "Монако", в составе которого в 2017 году он выиграл Лигу 1.

Форвард добился этого результата за 22 лет и 91 дня - этот показатель является рекордным. По нему он опередил Эрве Ревелли, достигшего данной отметки в 23 года и 153 дня.