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Мбаппе стал первым игроком ПСЖ, которому удалось забить пять голов в одном матче

Мбаппе стал первым игроком ПСЖ, которому удалось забить пять голов в одном матче Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе забил пять мячей в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Пеи де Кассель", командой шестого дивизиона страны.
Футбол
24 января 2023 г. 03:44
Мбаппе стал первым игроком ПСЖ, которому удалось забить пять голов в одном матче

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе забил пять мячей в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Пеи де Кассель", командой шестого дивизиона страны.

Как передает Report, Мбаппе стал первым футболистом ПСЖ, которому удалось сделать пента-трик.

Встреча завершилась разгромной победой парижан со счетом 7:0.

В составе победителей пять мячей на свой счет записал Мбаппе. Также забили Неймар и Карлос Солер.

Таким образом, "Пари Сен-Жермен" вышел в 1/8 финала Кубка Франции. На этой стадии турнира столичный клуб сыграет с "Марселем".

В турнирной таблице чемпионата Франции ПСЖ располагается на первой позиции, набрав 47 очков в 19 матчах. Ближайшим преследователем парижан является "Ланс", которому удалось заработать 44 очка.

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Версия на азербайджанском языке Mbappe “PSJ”nin pentatrikə imza atan ilk oyunçusu olub

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