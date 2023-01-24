Мбаппе стал первым игроком ПСЖ, которому удалось забить пять голов в одном матче

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе забил пять мячей в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Пеи де Кассель", командой шестого дивизиона страны.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе забил пять мячей в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Пеи де Кассель", командой шестого дивизиона страны.

Как передает Report, Мбаппе стал первым футболистом ПСЖ, которому удалось сделать пента-трик.

Встреча завершилась разгромной победой парижан со счетом 7:0.

В составе победителей пять мячей на свой счет записал Мбаппе. Также забили Неймар и Карлос Солер.

Таким образом, "Пари Сен-Жермен" вышел в 1/8 финала Кубка Франции. На этой стадии турнира столичный клуб сыграет с "Марселем".

В турнирной таблице чемпионата Франции ПСЖ располагается на первой позиции, набрав 47 очков в 19 матчах. Ближайшим преследователем парижан является "Ланс", которому удалось заработать 44 очка.