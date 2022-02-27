Мбаппе сравнялся с Ибрагимовичем по количеству голов за ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе догнал форварда Златана Ибрагимовича по количеству голов за французский клуб.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе догнал форварда Златана Ибрагимовича по количеству голов за французский клуб.

Как передает Report, Килиан сделал дубль в матче 26-го тура с "Сент-Этьеном" (счет - 3:1).

Теперь Мбаппе делит с Ибрагимовичем второе место среди лучших бомбардиров клуба. У них по 156 мячей. Для этого французу понадобилось 205 матчей, а шведу - 180 игр. Больше них забил только Эдинсон Кавани - у него 200 голов в 301 матче за парижан.

23-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, перейдя из "Монако" на правах годичной аренды. В 2018 году парижане выкупили контракт футболиста за 145 млн евро. Действующее соглашение Мбаппе истекает в конце 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 160 млн евро.