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Мбаппе сообщил ПСЖ о нежелании продлевать контракт

Мбаппе сообщил ПСЖ о нежелании продлевать контракт Французский нападающий Килиан Мбаппе не станет продлевать контракт с "Пари Сен-Жермен".
Футбол
13 июня 2023 г. 02:18
Мбаппе сообщил ПСЖ о нежелании продлевать контракт

Французский нападающий Килиан Мбаппе не станет продлевать контракт с "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report со ссылкой на Get French Football News, футболист отправил официальное письмо в клуб, сообщив, что ни при каких обстоятельствах не будет продлевать действующий контракт с командой. Сообщается, что, если Мбаппе не продлит договор, клуб попытается продать игрока этим летом, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году.

Напомним, что контракт его с ПСЖ истекает по окончании сезона 2023/24.

В мае прошлого года стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". Однако громкий переход не состоялся.

В текущем чемпионате Франции Мбаппе принял участие в 34 матчах, забив 29 мячей и пять раз отметившись результативными передачами. ПСЖ вновь стал чемпионом Лиги 1.

Однако, парижане в этом сезоне смогли добраться лишь до 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив "Баварии".

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