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Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до 2025 года

Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до 2025 года «Пари Сен-Жермен» в Twitter объявил о продлении контракта с нападающим Киллианом Мбаппе.
Футбол
21 мая 2022 г. 23:57
Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до 2025 года

"Пари Сен-Жермен" в объявил о продлении контракта с нападающим Киллианом Мбаппе.

Как передает Report со ссылкой на Twitter клуба, новое соглашение с 23-летним французом рассчитано до лета 2025 года.

20 мая стало известно, что руководство ПСЖ предложило форварду из Франции зарплату 100 млн евро в год после уплаты налогов и подписной бонус 300 млн евро, а также возможность распоряжаться частью имиджевых прав.

В нынешним сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 32 матчах, в которых ему удалось забить 24 мячей и отдать 15 результативных передач. Его команда лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на 14 очков. В 2018 году Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе перейдет в "Реал". Некоторые СМИ утверждали, что соглашение французского форварда со "сливочными" уже подписано.

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