Мбаппе признан лучшим футболистом года по версии читателей Marca

Читатели испанской газеты Marca признала французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе лучшим игроком 2022 года.
Третье место в опросе читателей занял обладатель «Золотого мяча — 2022» Карим Бензема, четвертым стал норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Напомним, что Килиан Мбаппе сделал хет-трик в финале чемпионата мира в Катаре против сборной Аргентины.
Всего на счету 23-летнего француза в семи матчах восемь забитых мячей (два с пенальти) и две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром турнира.
Стоит отметить, что ни один игрок в мире, кроме Мбаппе, не забивал четыре гола в финалах ЧМ.