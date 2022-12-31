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Мбаппе признан лучшим футболистом года по версии читателей Marca

Мбаппе признан лучшим футболистом года по версии читателей Marca Читатели испанской газеты Marca признала французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе лучшим игроком 2022 года.
Футбол
31 декабря 2022 г. 20:24
Мбаппе признан лучшим футболистом года по версии читателей Marca

Читатели испанской газеты Marca признала французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе лучшим игроком 2022 года.

Как передает Report, в финальном этапе голосования 24-летний форвард победил аргентинца Лионеля Месси, набрав 56%.

Третье место в опросе читателей занял обладатель «Золотого мяча — 2022» Карим Бензема, четвертым стал норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Напомним, что Килиан Мбаппе сделал хет-трик в финале чемпионата мира в Катаре против сборной Аргентины.

Всего на счету 23-летнего француза в семи матчах восемь забитых мячей (два с пенальти) и две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром турнира.

Стоит отметить, что ни один игрок в мире, кроме Мбаппе, не забивал четыре гола в финалах ЧМ.

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