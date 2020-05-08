​Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции

Килиан Мбаппе https://report.az/storage/news/7ef0ff400dcefbf87a2277f1552eed4e/03243f2d-fe12-42af-a138-1550342557a5_292.jpg

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе официально признан лучшим бомбардиром Лиги 1.

Как передает Report, в этом розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе забил 18 мячей, все - с игры. Форвард "Монако" Виссам Бен-Йеддер забил столько же, три из них - с пенальти, поэтому занял второе место в списке бомбардиров. На третьем месте (16) - нападающий "Лион" Мусса Дембеле.

Мбаппе признан лучшим бомбардиром Лиги 1 второй сезон подряд.

30 апреля Лига 1 объявила о признании ПСЖ чемпионом Франции, несмотря на досрочное завершение чемпионата. Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в Лиге 1 доигран быть не может.

В чемпионате Франции было сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице Лиги 1, в Лигу чемпионов выйдут ПСЖ, "Марсель" и "Ренн", в Лигу Европы - "Лилль" и "Реймс", вылетают "Амьен" и "Тулуза".