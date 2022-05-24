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Мбаппе признался, что вел переговоры с английским "Ливерпулем"

Мбаппе признался, что вел переговоры с английским "Ливерпулем" Футболист французского ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что вел переговоры не только с мадридским "Реалом", но и с английским "Ливерпулем".
Футбол
24 мая 2022 г. 06:11
Мбаппе признался, что вел переговоры с английским Ливерпулем

Футболист французского ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что вел переговоры не только с мадридским "Реалом", но и с английским "Ливерпулем".

Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph.

"Были и другие варианты, не только "Реал" и ПСЖ. Я вел переговоры с "Ливерпулем", - сказал Мбаппе.

20 мая стало известно, что руководство ПСЖ предложило форварду из Франции зарплату 100 млн евро в год после уплаты налогов и подписной бонус 300 млн евро, а также возможность распоряжаться частью имиджевых прав.

В нынешним сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 32 матчах, в которых ему удалось забить 24 мяча и отдать 15 результативных передач. Его команда лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на 14 очков. В 2018 году Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

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Версия на азербайджанском языке Mbappe İngiltərə Premyer Liqasının klubu ilə danışıqlar aparıb

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