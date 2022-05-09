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Мбаппе прилетел в Испанию

Мбаппе прилетел в Испанию Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который является главной трансферной целью «Реала», прибыл в Мадрид.
Футбол
9 мая 2022 г. 19:31
Мбаппе прилетел в Испанию

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который является главной трансферной целью «Реала», прибыл в Мадрид.

Как передает Report, об этом сообщает COPE.

Футболист сейчас находится в столице Испании, где отобедал в известном ресторане в компании с одноклубником Ашрафом Хакими.

Ранее стало известно, что испанский клуб предлагает 23-летнему французу контракт с зарплатой в 40 млн евро (после уплаты налогов). Также футболист можно получить подписной бонус в размере 180 млн евро.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 35 мячей и отдал 23 результативные передачи в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Отметим, что контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Mbappe transfer danışıqları üçün Madridə yollanıb

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