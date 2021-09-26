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Мбаппе пожаловался на Неймара из-за его голевого паса

Мбаппе пожаловался на Неймара из-за его голевого паса Отношения между футболистами "ПСЖ" Килианом Мбаппе и Неймаром ухудшились после прихода в команду Лионеля Месси
Футбол
26 сентября 2021 г. 17:00
Мбаппе пожаловался на Неймара из-за его голевого паса
Неймар и Мбаппе

Отношения между футболистами "ПСЖ" Килианом Мбаппе и Неймаром ухудшились после прихода в команду Лионеля Месси.

Как передает Report со ссылкой на RMC Sport, Мбаппе остался недоволен действиями Неймара в матче 8-го тура Лиги 1 с "Монпелье".

После голевой передачи Неймара полузащитнику Юлиану Дракслеру на 88-ой минуте, Мбаппе сказал хавбеку Идрисса Гуйе, что не получает таких пасов от бразильца.

Отметим, что контракт "ПСЖ" с Мбаппе завершится в 2022 году. Ожидается, что он перейдет в испанский "Реал Мадрид".

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Версия на азербайджанском языке Mbappe Neymarın ona ötürmə verməməsindən narazıdır

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