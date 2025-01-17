Мбаппе повторил достижение Бензема в составе "Реала"

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе отметился голом в матче Кубка Испании против "Сельты" (5:2), повторив редкое достижение, ранее принадлежавшее лишь Кариму Бензема.

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе отметился голом в матче Кубка Испании против "Сельты" (5:2), повторив редкое достижение, ранее принадлежавшее лишь Кариму Бензема.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Мбаппе стал вторым игроком в истории мадридского клуба, который забивал в шести разных турнирах за один сезон.

В сезоне-2022/2023 этого добился Бензема. В текущем сезоне Мбаппе отличился в чемпионате Испании, Суперкубке и Кубке страны, Лиге чемпионов, Межконтинентальном кубке и Суперкубке УЕФА.

Французский нападающий присоединился к "Реалу" летом, подписав контракт, рассчитанный до 2029 года.