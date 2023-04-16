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Мбаппе побил рекорд ПСЖ по голам в чемпионате Франции

Мбаппе побил рекорд ПСЖ по голам в чемпионате Франции Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе побил рекорд клуба по количеству голов в чемпионате Франции.
Футбол
16 апреля 2023 г. 05:14
Мбаппе побил рекорд ПСЖ по голам в чемпионате Франции

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе побил рекорд клуба по количеству голов в чемпионате Франции.

Как передает Report, форвард отличился в матче 31-го тура французской Лиги 1 с "Лансом". Этот гол стал для него 139-м в карьере в чемпионате Франции в составе парижской команды.

Предыдущее лучшее достижение принадлежало Эдинсону Кавани, который отличился в матчах за ПСЖ 138 раз. Третью строчку в рейтинге занимает Златан Ибрагимович (113).

"Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Лансом" со счетом 3:1. Помимо Мбаппе, голами за столичный клуб отметились Витинья и Лионель Месси.

ПСЖ набрал 72 очка и упрочил лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. "Ланс", занимающий вторую строчку, отстает теперь на девять очков.

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