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Мбаппе перейдет из ПСЖ в "Реал" этим летом за 250 млн евро

Мбаппе перейдет из ПСЖ в "Реал" этим летом за 250 млн евро Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе станет игроком "Реала" этим летом.
Футбол
23 июня 2023 г. 03:17
Мбаппе перейдет из ПСЖ в Реал этим летом за 250 млн евро

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе станет игроком "Реала" этим летом.

Как передает Report со ссылкой на PSG Community, клубы имеют договоренность о переходе француза в текущее летнее трансферное окно. Мадридский клуб заплатит парижанам €250 млн, €50 из которых - бонусы.

Сообщается, что руководство ПСЖ поставило Мбаппе ультиматум: либо он продлевает соглашение, либо уходит.

Уже не первый год в СМИ появляется информация о том, что Мбаппе покинет ПСЖ. Контракт игрока с французским клубом истекает по окончании сезона-2023/24.

В начале июня Мбаппе отказался продлевать соглашение с парижским клубом. Как утверждает источник, клуб уже выставил игрока сборной Франции на продажу, но при этом не намерен осуществлять сделку с "Реалом".

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