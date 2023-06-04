Мбаппе остается в ПСЖ как минимум на сезон

Французский нападающий парижского ПСЖ Килиан Мбаппе подтвердил, что он останется в команде еще как минимум на сезон.

Французский нападающий парижского ПСЖ Килиан Мбаппе подтвердил, что он останется в команде еще как минимум на сезон.

Как передает Report, об этом сообщает издание AS.

"Да, я остаюсь в Париже. У меня еще год контракта, и клуб делает все возможное для усиления. Так что я буду очень рад остаться", - заявил Мбаппе.

В мае 2022 года Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. За парижский клуб футболист, который стал вместе со сборной Франции чемпионом мира-2018 и вице-чемпионом мира-2022, выступает с 2017 года.

В декабре 2022 года появилась информация о желании Килиана Мбаппе уйти из ПСЖ. Форвард выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.