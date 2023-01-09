Мбаппе обвинил главу Федерации футбола Франции в неуважении к Зидану

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал заявление главы Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре в адрес французского специалиста Зинедина Зидана.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал заявление главы Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре в адрес французского специалиста Зинедина Зидана.

Как сообщает Report , соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Twitter.

"Зидан — это Франция, мы не относимся к легенде так неуважительно..." — написал Мбаппе.

Ранее Ле Гре заявил, что даже не ответил бы на звонок от Зидана.

"Зидан может возглавить сборную Бразилии? Мне все равно! Что, если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы не ответил на его звонок", - отметил он.

Зинедин Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника "королевского клуба" в 2019 году. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20), дважды завоевал Суперкубок страны (2017, 2019/20), трижды становился победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два раза выигрывал Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).

В качестве игрока сборной Зидан становился чемпионом мира в 1998 году, а также трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА. В 2016 году был признан лучшим французским футболистом в истории по версии France Football.