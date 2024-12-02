Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP из-за долгов по зарплате

Бывший нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) из-за задержек по выплате зарплаты.
Как передает Report со ссылкой на агентство RMC, слушания по этому делу состоятся 11 декабря.
Отмечается, что Мбаппе обратился в LFP и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делу о неуплате ему €55 млн по старому контракту с ПСЖ. Ранее газета Le Monde сообщала, что если ПСЖ будет признан виновным, LFP имеет полномочия наложить запрет на трансферы в отношении клуба и лишить его лицензии УЕФА, что приведет к исключению из Лиги чемпионов.
LFP обязала ПСЖ выплатить игроку €55 млн, клуб обжаловал это решение, однако жалоба была отклонена.
Напомним, что Мбаппе выступал за ПСЖ с 2018 по 2024 год. 3 июня 25-летний нападающий подписал контракт с испанским "Реалом" на правах свободного агента.