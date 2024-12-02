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Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP из-за долгов по зарплате

Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP из-за долгов по зарплате Бывший нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) из-за задержек по выплате зарплаты.
Футбол
2 декабря 2024 г. 19:11
Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP из-за долгов по зарплате

Бывший нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) из-за задержек по выплате зарплаты.

Как передает Report со ссылкой на агентство RMC, слушания по этому делу состоятся 11 декабря.

Отмечается, что Мбаппе обратился в LFP и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делу о неуплате ему €55 млн по старому контракту с ПСЖ. Ранее газета Le Monde сообщала, что если ПСЖ будет признан виновным, LFP имеет полномочия наложить запрет на трансферы в отношении клуба и лишить его лицензии УЕФА, что приведет к исключению из Лиги чемпионов.

LFP обязала ПСЖ выплатить игроку €55 млн, клуб обжаловал это решение, однако жалоба была отклонена.

Напомним, что Мбаппе выступал за ПСЖ с 2018 по 2024 год. 3 июня 25-летний нападающий подписал контракт с испанским "Реалом" на правах свободного агента.

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