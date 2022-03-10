Мбаппе обошел Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе вышел на второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба (157 голов), обойдя экс-форварда команды Златана Ибрагимовича, у которого на гол меньше (156).

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе вышел на второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба (157 голов), обойдя экс-форварда команды Златана Ибрагимовича, у которого на гол меньше (156).

Как передает Report, Мбаппе отличился на 39-й минуте ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (1:3). Неймар выполнил пас в касание на ход Мбаппе, который на высочайшей скорости ворвался в штрафную, прицелился и с правой пробил в ближний угол - мяч от рук Тибо Куртуа залетел в сетку ворот. Всего за парижскую команду 23-летний нападающий провел 205 игр.