​Мбаппе не заинтересован в новом контракте с “ПСЖ”

Французский гранд “Пари Сен-Жермен” столкнётся с серьёзными проблемами при попытке продления контракта с форвардом Килианом Мбаппе.

“Report” об этом сообщает “L'Equipe”.

По информации издания, в клубе знают, что новый контракт с чемпионами Франции в настоящее время не является приоритетом для 20-летнего футболиста.

При этом клуб не может предложить Мбаппе заработную плату, сопоставимую с окладом Неймара - бразилец получает более $ 33 млн в год.

Впервые о желании покинуть клуб Килиан сообщил после поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Тогда парижане уступили “Манчестер Юнайтед”. Сообщается, что ещё один провал в еврокубковом турнире может стать последней каплей для звёздного форварда.

Напомним, контракт Мбаппе с “ПСЖ”истекает летом 2020 года. В текущем сезоне он провёл 15 матчей в футболке парижского клуба, в которых отметился 11 забитыми мячами и 4 ассистами.