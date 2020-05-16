Мбаппе не перейдет в "Реал" из-за коронавируса

Килиан Мбаппе https://report.az/storage/news/b417f14ad99c328ea5f31ac42466ea74/35cd0dc7-4039-4ec1-b7b4-bdcffbc576e0_292.jpg

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе принял решение не покидать французский клуб в летнее трансферное окно.

Как передает Report со ссылкой на AS, несмотря на интерес со стороны "Реала" французский форвард решил остаться в ПСЖ еще на один сезон. Основной причиной является финансовый кризис, который возник из-за пандемии коронавируса.

При этом, "Реал" не собирается отказываться от идеи трансфера Мбаппе и предпримет попытку подписать игрока в 2021 году.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 20 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 5 результативных передач. Ранее сообщалось, что он признан лучшим бомбардиром Лиги 1 второй сезон подряд. Также на его счету 5 голов в 7 матчах Лиги чемпионов. Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитано до 2022 года.