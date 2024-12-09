Мбаппе назвал причину, по которой он мог отказаться от перехода в "Реал"

Мбаппе назвал причину, по которой он мог отказаться от перехода в "Реал"

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе заявил, что мог отказаться от перехода в мадридский клуб из-за младшего брата.

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