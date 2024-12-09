Мбаппе назвал причину, по которой он мог отказаться от перехода в "Реал"

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе заявил, что мог отказаться от перехода в мадридский клуб из-за младшего брата.
Как передает Report, его слова приводит
"Его "Реалом" был "ПСЖ". Косвенно именно я лишил его мечты. В какой-то момент я даже сказал ему: "Если это действительно на тебя влияет, я продлю контракт еще раз, а ты останешься. Он сказал мне "Нет, ни за что, я не хочу здесь оставаться. То, что они сделали с нами - ненормально", - заявил Мбаппе.
17-летний Этан Мбаппе покинул "ПСЖ" после старшего брата и сейчас выступает за "Лилль".
Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским "Реалом" было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский "ПСЖ", в составе которого играл с 2017 года.