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    Мбаппе и сын Клюйверта в числе номинантов на Kopa Trophy - СПИСОК

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Журнал France Football объявил номинантов на Kopa Trophy-2018, награду лучшему молодому игроку года.

    Как передает Report, издание учредило приз впервые.

    В число кандидатов вошли:

    1. Защитник Трент Арнолд (20 лет) – «Ливерпуль», Англия;

    2. Полузащитник Уссем Ауа (20 лет) – «Лион», молодежная сборная Франции;

    3. Нападающий Патрик Кутроне (20 лет) – «Милан», Италия;

    4. Полузащитник Рицу Доан (20 лет) – «Гронинген», Япония;

    5. Вратарь Джанлуиджи Доннарумма (19 лет) – «Милан», Италия;

    6. Полузащитник Амаду Айдара (20 лет) – «Зальцбург», Мали;

    7. Нападающий Джастин Клюйверт (19 лет) – «Аякс»/«Рома», Голландия;

    8. Нападающий Килиан Мбаппе (19 лет) – «ПСЖ», Франция;

    9. Полузащитник Кристиан Пулишич (20 лет) – «Боруссия», США;

    10. Нападающий Родриго Силва Де Гоес (17 лет) – «Сантос», юношеская сборная Бразилии.

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