Мбаппе и сын Клюйверта в числе номинантов на Kopa Trophy - СПИСОК

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Журнал France Football объявил номинантов на Kopa Trophy-2018, награду лучшему молодому игроку года.
Как передает Report, издание учредило приз впервые.
В число кандидатов вошли:
1. Защитник Трент Арнолд (20 лет) – «Ливерпуль», Англия;
2. Полузащитник Уссем Ауа (20 лет) – «Лион», молодежная сборная Франции;
3. Нападающий Патрик Кутроне (20 лет) – «Милан», Италия;
4. Полузащитник Рицу Доан (20 лет) – «Гронинген», Япония;
5. Вратарь Джанлуиджи Доннарумма (19 лет) – «Милан», Италия;
6. Полузащитник Амаду Айдара (20 лет) – «Зальцбург», Мали;
7. Нападающий Джастин Клюйверт (19 лет) – «Аякс»/«Рома», Голландия;
8. Нападающий Килиан Мбаппе (19 лет) – «ПСЖ», Франция;
9. Полузащитник Кристиан Пулишич (20 лет) – «Боруссия», США;
10. Нападающий Родриго Силва Де Гоес (17 лет) – «Сантос», юношеская сборная Бразилии.
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