Мбаппе и сын Клюйверта в числе номинантов на Kopa Trophy - СПИСОК

8 октября, 2018 21:52

https://report.az/storage/news/ce6777f2aba14074d4cdd8d586ffbfa3/52919a1c-c0c4-40f2-b09b-97e86fd6b95d_292.jpg Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Журнал France Football объявил номинантов на Kopa Trophy-2018, награду лучшему молодому игроку года. Как передает Report, издание учредило приз впервые. В число кандидатов вошли: 1. Защитник Трент Арнолд (20 лет) – «Ливерпуль», Англия; 2. Полузащитник Уссем Ауа (20 лет) – «Лион», молодежная сборная Франции; 3. Нападающий Патрик Кутроне (20 лет) – «Милан», Италия; 4. Полузащитник Рицу Доан (20 лет) – «Гронинген», Япония; 5. Вратарь Джанлуиджи Доннарумма (19 лет) – «Милан», Италия; 6. Полузащитник Амаду Айдара (20 лет) – «Зальцбург», Мали; 7. Нападающий Джастин Клюйверт (19 лет) – «Аякс»/«Рома», Голландия; 8. Нападающий Килиан Мбаппе (19 лет) – «ПСЖ», Франция; 9. Полузащитник Кристиан Пулишич (20 лет) – «Боруссия», США; 10. Нападающий Родриго Силва Де Гоес (17 лет) – «Сантос», юношеская сборная Бразилии.

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