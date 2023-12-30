Мбаппе хочет зарабатывать в "Реале" до €40 млн в год

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе ожидает получать в случае перехода в "Реал" вдвое больше, чем сейчас зарабатывают лидеры клуба.

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе ожидает получать в случае перехода в "Реал" вдвое больше, чем сейчас зарабатывают лидеры клуба.

Как передает Report , об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источника.

По его информации, президент "королевского клуба" Флорентино Перес остаётся большим поклонником подписания француза и имеет с ним прямой контакт. Однако вопрос зарплаты игрока по-прежнему остается открытым.

Источник сообщает, что Мбаппе намерен зарабатывать в "Реале" вдвое больше, чем лидеры клуба. "Сливочные" в свою очередь давно пытаются контролировать зарплатный фонд клуба. Отметим, что самые высокооплачиваемые футболисты испанского гранда на данный момент зарабатывают от € 17 до 20 млн в год.

Все в Мадриде хотят, чтобы француз усилил команду. Это касается как главного тренера Карло Анчелотти, так и игроков. К примеру, вингер Винисиус Жуниор переписывается с Мбаппе в социальных сетях.

Источник подтверждает информацию, что Мбаппе нужно принять решение о своём будущем до 15 января.