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Мбаппе хочет зарабатывать в "Реале" до €40 млн в год

Мбаппе хочет зарабатывать в "Реале" до €40 млн в год Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе ожидает получать в случае перехода в "Реал" вдвое больше, чем сейчас зарабатывают лидеры клуба.
Футбол
30 декабря 2023 г. 08:15
Мбаппе хочет зарабатывать в Реале до €40 млн в год

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе ожидает получать в случае перехода в "Реал" вдвое больше, чем сейчас зарабатывают лидеры клуба.

Как передает Report, об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источника.

По его информации, президент "королевского клуба" Флорентино Перес остаётся большим поклонником подписания француза и имеет с ним прямой контакт. Однако вопрос зарплаты игрока по-прежнему остается открытым.

Источник сообщает, что Мбаппе намерен зарабатывать в "Реале" вдвое больше, чем лидеры клуба. "Сливочные" в свою очередь давно пытаются контролировать зарплатный фонд клуба. Отметим, что самые высокооплачиваемые футболисты испанского гранда на данный момент зарабатывают от € 17 до 20 млн в год.

Все в Мадриде хотят, чтобы француз усилил команду. Это касается как главного тренера Карло Анчелотти, так и игроков. К примеру, вингер Винисиус Жуниор переписывается с Мбаппе в социальных сетях.

Источник подтверждает информацию, что Мбаппе нужно принять решение о своём будущем до 15 января.

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Версия на английском языке Mbappe expects to earn up to €40 million a year at Real Madrid

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