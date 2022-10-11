Мбаппе хочет покинуть "ПСЖ"

Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе решил покинуть парижский клуб в зимнее трансферное окно 2023 года. Об этом сообщает Report со ссылкой на интернет-портал Marca.

Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе решил покинуть парижский клуб в зимнее трансферное окно 2023 года.



Об этом сообщает Report со ссылкой на интернет-портал Marca.

По информации источника, форвард признал, что совершил ошибку, когда подписал новое соглашение с парижским клубом, поддавшись давлению со стороны клуба. Он уже поговорил с руководством и попросил его отпустить. Отмечается, что "ПСЖ" готов пойти на это только при одном условии - следующим клубом, куда перейдет Мбаппе, будет не мадридский "Реал".

Источник отмечает, что на сегодняшний момент единственным вариантом для Мбаппе является Ливерпуль, который уже пытался заключить с форвардом контракт в 2022 году.