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Мбаппе хочет покинуть "ПСЖ"

Мбаппе хочет покинуть "ПСЖ" Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе решил покинуть парижский клуб в зимнее трансферное окно 2023 года. Об этом сообщает Report со ссылкой на интернет-портал Marca.
Футбол
11 октября 2022 г. 20:17
Мбаппе хочет покинуть ПСЖ

Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе решил покинуть парижский клуб в зимнее трансферное окно 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на интернет-портал Marca.

По информации источника, форвард признал, что совершил ошибку, когда подписал новое соглашение с парижским клубом, поддавшись давлению со стороны клуба. Он уже поговорил с руководством и попросил его отпустить. Отмечается, что "ПСЖ" готов пойти на это только при одном условии - следующим клубом, куда перейдет Мбаппе, будет не мадридский "Реал".

Источник отмечает, что на сегодняшний момент единственным вариантом для Мбаппе является Ливерпуль, который уже пытался заключить с форвардом контракт в 2022 году.

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