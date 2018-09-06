Мбаппе дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции

Баку. 6 сентябр. REPORT.AZ/ Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе был дисквалифицирован на три игры за своё поведение в гостевом матче 4-го тура Лиги 1 с «Нимом» (4:2), сообщает официальный сайт французской Лиги профессионального футбола (LFP). В матче четвертого тура Лиги 1 ПСЖ на выезде обыграл Ним со счетом 4:2, передает Report.

Уже в добавленные к основному времени минуты форвард парижан Килиан Мбаппе толкнул полузащитника Нима Тейи Саванье, который грубо сыграл против него в подкате. Между игроками завязалась потасовка, по итогам которой как Мбаппе, так и Саванье получили по красной карточке.

Килиану за неподобающее поведение грозила пятиматчевая дисквалификация, тем не менее, местная ПФЛ отстранила нападающего ПСЖ на три матча. В то же время Саванье получил пятиматчевый бан.

Таким образом, Мбаппе не поможет своей команде в домашнем матче с «Сент-Этьеном» (14 сентября), в гостевой встрече с «Ренном» (23 сентября) и в игре на своём поле с «Реймсом» (26 сентября). 19-летний футболист сможет вернуться на поле к гостевому матчу «ПСЖ» с «Ниццей» (29 сентября).

«ПСЖ» набрал 12 очков в четырёх стартовых турах и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. Мбаппе отметился 4 голами и 2 результативными передачами в 3 играх за парижан.