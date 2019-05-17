Майкл Эссьен: Очень приятно видеть в Баку семью "Челси"

Ныне выступающий в "Сабаиле" Майкл Эссьен встретился с секретарем "Челси" Дэвидом Бернардом, находящимся с рабочим визитом в Баку в рамках подготовки к финалу Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, на своей странице в Инстаграме ганский футболист, надевавший в 2005-2012 годах форму лондонского клуба, поделился фотографией с функционером, который также является футбольным директором "аристократов".

"Очень приятно видеть в Баку семью "Челси" вместе с близким мне Бернардом. Ребята, ждем вас снова", - написал Эссьен.

Отметим, что на предстоящем 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе финале Лиги Европы "Челси" встретится с другой лондонской командой - "Арсеналом".