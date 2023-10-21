Мауро Икарди принес победу "Галатасараю" в стамбульском дерби

"Галатасарай" в IX туре турецкой Суперлиги в стамбульском дерби встретился в родных стенах с "Бешикташем".

"Галатасарай" в IX туре турецкой Суперлиги в стамбульском дерби встретился в родных стенах с "Бешикташем".

Как передает Report, "Джим-Бом" победил своего соперника со счетом 2:1.

Дублем отметился аргентинский нападающий Мауро Икарди, принесший три важных очка своей команде.

На 26-й минуте М.Икарди открыл счет после грубой ошибки вратаря и центральных защитников "Бешикташа". Через четыре минуты голкипер "черных орлов" Мерт Гюнок был удален с поля за игру рукой за пределами штрафной площадки. На 69-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен сравнял счет. Однако на 82-й минуте тот же Икарди реализовал пенальти.

После этого успеха подопечные Окана Бурука вышли в лидеры с 25 очками. “Бешикташ”, имея в активе 16 очков, занимает 4-е место.