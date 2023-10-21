О нас

Мауро Икарди принес победу "Галатасараю" в стамбульском дерби

Мауро Икарди принес победу "Галатасараю" в стамбульском дерби "Галатасарай" в IX туре турецкой Суперлиги в стамбульском дерби встретился в родных стенах с "Бешикташем".
Футбол
21 октября 2023 г. 22:38
Мауро Икарди принес победу Галатасараю в стамбульском дерби

"Галатасарай" в IX туре турецкой Суперлиги в стамбульском дерби встретился в родных стенах с "Бешикташем".

Как передает Report, "Джим-Бом" победил своего соперника со счетом 2:1.

Дублем отметился аргентинский нападающий Мауро Икарди, принесший три важных очка своей команде.

На 26-й минуте М.Икарди открыл счет после грубой ошибки вратаря и центральных защитников "Бешикташа". Через четыре минуты голкипер "черных орлов" Мерт Гюнок был удален с поля за игру рукой за пределами штрафной площадки. На 69-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен сравнял счет. Однако на 82-й минуте тот же Икарди реализовал пенальти.

После этого успеха подопечные Окана Бурука вышли в лидеры с 25 очками. “Бешикташ”, имея в активе 16 очков, занимает 4-е место.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mauro İkardi İstanbul derbisində “Qalatasaray”a qələbə qazandırıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
20 октября 2023 г. 12:07
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
19 октября 2023 г. 11:14
Эксперт: Коридор Север-Юг открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
Эксперт: Коридор "Север-Юг" открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
18 октября 2023 г. 18:31
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
18 октября 2023 г. 16:33
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
18 октября 2023 г. 12:56
Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
16 октября 2023 г. 15:20
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi