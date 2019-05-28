Маурицио Сарри: В данный момент думаю только о финале - ИНТЕРВЬЮ

"Думаю, что наши шансы 50 на 50. Больше этого не может быть".

Как передаёт Report, об этом заявил главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри на пресс-конференции в Бакинском Олимпийском стадионе накануне финального матча Лиги Европы УЕФА.

По словам итальянского специалиста, неизвестно, сыграет ли в матче полузащитник Нголо Канте.

"У Канте травма колена. На самом деле, он мог бы восстановиться в течение 3-4 дней. Будем стараться до последнего, чтобы он вышел на поле. Он важный для нас игрок и единственный футболист на данной позиции. Верю, что он выйдет на поле", - отметил Сарри.

- В Италии говорят, что эта игра будет последней для вас в качестве главного тренера "Челси"...

- У меня двухлетний контракт с "Челси". В данный момент думаю только о финале. Мы заслуживаем победы и постараемся заполучить её. Футболисты тоже понимают, что я должен говорить только о финале.

- Победа для важнее попадания в Лигу Чемпионов, в которую вы уже получили путёвку?

- Мы проиграли "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги. А сейчас мы в финале Лиги Европы. Этот сезон стал очень хорошим для нас.

- Некоторые болельщики не смогли прилететь из Лондона в Баку. Какие у вас мысли на этот счёт?

- Насчёт их проблем вам следует обратиться к УЕФА или клубам. Правда, мы немного расстроились из-за этого. Постараемся одержать победу. Это будет подарком для болельщиков.

- Является ли этот финал самым важным моментом в вашей жизни?

- Тренер и журналист могут мыслить по-разному. Ответ на этот вопрос будет у меня после игры.

- Жиру провёл успешный сезон в "Челси". Раньше он носил форму "Арсенала". Он выйдет завтра в стартовом составе?

- Жиру провёл успешный сезон. Но я ещё не принял решение. Начало сезона было очень сложным для меня. Однако, начиная с февраля, футболисты стали меняться. А может поменялся я.