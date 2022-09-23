Матуш Беро: Первый тайм матча с Азербайджаном прошел для нас напряженно

"Первый тайм встречи был для нас напряженным".

"Первый тайм встречи был для нас напряженным".

Как передает Report, об этом сказал игрок сборной Словакии Матуш Беро после матча V тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором национальная команда Словакии проиграла в домашнем матче сборной Азербайджана со счетом 1:2.

27-летний полузащитник отметил, что они пока не совсем привыкли к новому главному тренеру сборной Франческо Кальцоне и его методу построения игры: "Мы должны дать больше времени итальянскому специалисту. Во втором тайме мы начали показывать ту игру, которую хотели демонстрировать".

Дебютировавший за сборную Кристиан Валло выразил разочарование тем, что не смог выиграть свой первый матч: "Первая часть была напряженной. Хотели больше провести атак с флангов. После перерыва мы играли лучше и смогли сравнять счет. Несмотря на это, мы пропустили второй гол. Мы сожалеем о поражении".