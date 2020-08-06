"Маттерсбург" снимется с чемпионата Австрии по футболу и будет расформирован

Австрийский футбольный клуб "Маттерсбург" подаст заявление о банкротстве и добровольно откажется от лицензии на участие в высшем дивизионе чемпионата Австрии по футболу.

Австрийский футбольный клуб "Маттерсбург" подаст заявление о банкротстве и добровольно откажется от лицензии на участие в высшем дивизионе чемпионата Австрии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Как уполномоченные члены руководства мы можем проинформировать вас о том, что спортивный клуб "Маттерсбург" в ближайшее время подаст заявление о банкротстве. Кроме того, лицензия на сезон-2020/2021 и разрешение на участие в Австрийской футбольной бундеслиге будут добровольно возвращены", - говорится в заявлении вице-президента клуба Ханса-Георга Дайшлера.

Собрание членов руководства "Маттерсбурга" при этом выступило с предложением создать новую команду, чтобы сохранить хотя бы молодежную футбольную школу. В ближайшие дни будет решаться вопрос, в каком виде может быть реализован проект развития молодежных команд расформированного клуба. Игроки основного состава покинут клуб.

Как сообщило Австрийское агентство печати, "Маттерсбург" столкнулся с финансовыми трудностями на фоне скандала вокруг прекращения деятельности его основного спонсора Commerzialbank Mattersburg im Burgenland AG. Председатель правления банка и многолетний президент клуба Мартин Пухер находится под следствием по подозрению в финансовых махинациях.

"Маттерсбург" был основан в 1922 году в одноименном городе федеральной земли Бургенланд. В высшем дивизионе чемпионата Австрии клуб дебютировал в сезоне-2003/04. В последнем розыгрыше команда заняла 10-е место. Высшим достижением являются бронзовые медали сезона-2006/07.