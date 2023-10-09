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Матс Хуммельс поставил новый рекорд

Матс Хуммельс поставил новый рекорд Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс побил новый рекорд. 
Футбол
9 октября 2023 г. 09:43
Матс Хуммельс поставил новый рекорд

Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс побил новый рекорд.

Как передает Report со ссылкой на Opta Sport, 34-летний футболист поставил рекорд в матче против "Юнион" (Берлин), где "Боруссия" победила со счетом 4:2.

Хуммельс отпраздновал свою 207-ю победу в Бундеслиге, побив рекорд бывшего полузащитника дортмундской “Боруссии” Михаэля Сорокина (206 побед).

Отметим, что выпускник молодежной академии "Баварии" Матс Хуммельс выступал в составе Боруссии в 2008-2016 годах. В 2016-2019 годах футболист вновь вернулся в состав "Боруссии".

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Версия на азербайджанском языке Almaniyalı məşhur futbolçu yeni rekorda imza atıb

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