Матерацци раскрыл подробности инцидента с Зиданом в финале ЧМ-2006 - ФОТО

Бывший защитник миланского "Интера" и сборной Италии Марко Матерацци раскрыл содержание скандальной фразы, адресованной французскому хавбеку Зинедину Зидану в финале чемпионата мира 2006 года.
Как передает Report со ссылкой на издание As, по словам экс-футболиста, стычка, случившаяся во втором экстра-тайме, была не первой в матче.
"После нашего третьего столкновения я рассердился, а он сказал, что отдаст мне свою футболку после матча. Я ответил, что предпочту его сестру, а не футболку.
Его удар? Я не ожидал этого", — добавил Матерацци.