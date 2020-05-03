Матерацци раскрыл подробности инцидента с Зиданом в финале ЧМ-2006 - ФОТО

Марко Матерацци https://report.az/storage/news/12c769993bb80da69bc2bcc00d864f86/15f14a06-c636-40fb-868b-bb6f8e1d8e12_292.jpg

Бывший защитник миланского "Интера" и сборной Италии Марко Матерацци раскрыл содержание скандальной фразы, адресованной французскому хавбеку Зинедину Зидану в финале чемпионата мира 2006 года.

Как передает Report со ссылкой на издание As, по словам экс-футболиста, стычка, случившаяся во втором экстра-тайме, была не первой в матче.

"После нашего третьего столкновения я рассердился, а он сказал, что отдаст мне свою футболку после матча. Я ответил, что предпочту его сестру, а не футболку.

Его удар? Я не ожидал этого", — добавил Матерацци.