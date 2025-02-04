Матчи "Сумгайыта" на стадионе "Мехди Гусейнзаде" за год посетили более 72 тыс. зрителей

13:54

За год после реконструкции стадион имени Мехди Гусейнзаде, на котором домашние матчи проводит футбольный клуб "Сумгайыт", посетили в общей сложности 72 230 зрителей.

Как сообщает Report, за этот период команда провела на домашней арене 21 матч, в которых одержала 10 побед, трижды сыграла вничью и потерпела восемь поражений.

В среднем на трибунах собиралось 3450 зрителей за матч. Самая высокая посещаемость была зафиксирована на играх "Сумгайыт" – "Карабах" (32-й тур Премьер-лиги сезона 2023/2024) и "Сумгайыт" – "Габала" (36-й тур Премьер-лиги прошлого сезона) – по 9300 зрителей, а также на матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против "Фехервара" – 9200 болельщиков.

Вместимость стадиона составляет 9502 человека.