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Матчи Премьер-лиги Азербайджана отложены - ОФИЦИАЛЬНО

Матчи Премьер-лиги Азербайджана отложены

Отложены матчи XXI, XXII туров Премьер-лиги Азербайджана и XX тура I Дивизиона.

Как сообщает Report, президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев подписал соответствующий приказ.  

Отмечается, что причиной стало распространение коронавируса в мире, отмена большинством европейских стран футбольных чемпионатов, борьба в нашей стране с вирусом, временная приостановка деятельности спортивных сооружений. 

Напомним, что информацию о времени проведения отложенных туров в ближайшие дни разместят на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги. 

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