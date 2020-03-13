Матчи Премьер-лиги Азербайджана отложены - ОФИЦИАЛЬНО

Отложены матчи XXI, XXII туров Премьер-лиги Азербайджана и XX тура I Дивизиона.

Как сообщает Report, президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев подписал соответствующий приказ.

Отмечается, что причиной стало распространение коронавируса в мире, отмена большинством европейских стран футбольных чемпионатов, борьба в нашей стране с вирусом, временная приостановка деятельности спортивных сооружений.

Напомним, что информацию о времени проведения отложенных туров в ближайшие дни разместят на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги.