Матчи Премьер-лиги Азербайджана вновь начнутся с минуты молчания

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Все матчи XXI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу начнутся с минуты молчания.

Как сообщает Report, это связано со смертью бывшего главного тренера "Нефтчи" и члена Комитета тренеров АФФА Беюкаги Гаджиева.

Память Беюкаги Гаджиева почтят минутой молчания.

До этого аналогичный случай произошел и до матчей XVII - XVIII туров чемпионата. В матчах XVII тура почтили память жертв Ходжалинского геноцида, а в XVIII туре - погибших при пожаре в Республиканском наркологическом диспансере.

Отметим, что встречи XXI тура Премьер-лиги Азербайджана пройдут 1-2 апреля.