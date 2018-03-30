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    Матчи Премьер-лиги Азербайджана вновь начнутся с минуты молчания

    Это связано с кончиной Беюкаги Гаджиева

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Все матчи XXI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу начнутся с минуты молчания.

    Как сообщает Report, это связано со смертью бывшего главного тренера "Нефтчи" и члена Комитета тренеров АФФА Беюкаги Гаджиева.

    Память Беюкаги Гаджиева почтят минутой молчания.

    До этого аналогичный случай произошел и до матчей XVII - XVIII туров чемпионата. В матчах XVII тура почтили память жертв Ходжалинского геноцида, а в XVIII туре - погибших при пожаре в Республиканском наркологическом диспансере.

    Отметим, что встречи XXI тура Премьер-лиги Азербайджана пройдут 1-2 апреля. 

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