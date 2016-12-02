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    Матчи под эгидой ФИФА, запланированные на выходные, начнутся с минуты молчания

    Также ФИФА попросила всех футболистов выходить на поле с черными траурными повязками

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ ФИФА приняла решение начать все матчи выходных, проводимых под ее эгидой, с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе игроках, тренерах и персонала бразильского клуба "Шапекоэнсе".

    Как передает Report, об этом сообщает пресс- служба ФИФА.

    Также ФИФА попросила всех футболистов выходить на поле с черными траурными повязками.

    Самолет боливийской авиакомпании Lamia потерпел крушение в районе местечка Эль-Гордо неподалеку от муниципии Ла-Унион в понедельник. По последним данным, на борту находились 77 человек, в том числе 22 игрока бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе". В результате авиакатастрофы выжили шесть человек. Согласно основной версии, причиной трагедии могло стать отсутствие у самолета необходимого запаса топлива.

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