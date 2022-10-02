Матчи Ла Лиги начнутся с минуты молчания

Матчи седьмого и восьмого туров Ла Лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах давки на стадионе в Индонезии.

Матчи седьмого и восьмого туров Ла Лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах давки на стадионе в Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт организации.

"Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) договорились о проведении минуты молчания, чтобы выразить свои соболезнования народу Индонезии, особенно родственникам жертв давки на стадионе в Индонезии, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим во время инцидентов. В знак уважения все оставшиеся игры седьмого и восьмого туров начнутся с минуты молчания", - говорится в заявлении Ла Лиги.

Трагедия произошла в воскресенье, после матча между командами "Арема" и "Персебая" (2:3). Болельщики гостей выбежали на поле, после чего сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы успокоить их. В результате начались паника и давка. Вице-губернатор Восточной Явы Эмиля Дардака сообщил, что число погибших в беспорядках увеличилось до 174 человек.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией. Он поручил начальнику полиции и председателю Футбольной ассоциации Индонезии провести тщательное расследование, а до его завершения - приостановить чемпионат.