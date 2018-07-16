Матчи ЧМ-2018 посетили 2,9 млн человек

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Болельщики купили около 2,9 млн билетов на чемпионат мира по футболу в России.

Как сообщает Report, матчи чемпионата мира—2018 в общей сложности посетил 2 889 351 человек.

Наибольшее количество билетов из иностранцев приобрели американцы – 88 825. В тройку также вышли бразильцы (72 512) и колумбийцы (65 234).

Финальный поединок между сборными Франции и Хорватии, который состоялся в "Лужниках", посетили 78 011 человек. Общая аудитория встречи составила около 1 млрд зрителей.

Отметим, что сборная Франции победила сборную Хорватии со счетом 4:2.