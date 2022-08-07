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Матчи чемпионата Украины по футболу могут проводить тайно

Матчи чемпионата Украины по футболу могут проводить тайно Матчи нового сезона чемпионата Украины могут проходить тайно.
Футбол
7 августа 2022 г. 13:03
Матчи чемпионата Украины по футболу могут проводить тайно

Матчи нового сезона чемпионата Украины могут проходить тайно.

Как передает Report, об этом сказал журналист Игорь Цыганик.

«Министерство чрезвычайных ситуаций попросило не анонсировать начало матчей и то, где они будут проходить, в связи с угрозой теракта. Вопросов очень много. Сейчас требуем: «Мы хотим календарь УПЛ». Но мы его, может, и не узнаем. Может, будем узнавать его в последний момент», — сказал журналист Цыганик.

Новый сезон чемпионата Украины стартует 23 августа. Сообщалось, что в матче-открытии нового сезона будет играть «Шахтёр». На данный момент соперник донецкого клуба неизвестен. Предполагается, что этот матч состоится в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Прошлый сезон чемпионата Украины был завершён досрочно. Победителем был объявлен «Шахтёр». Второе место заняло киевское «Динамо».

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