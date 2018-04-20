Матчи чемпионата Египта были перенесены из-за Мохаммеда Салаха

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Время начала матчей в чемпионате Египта было изменено.

Как сообщает Report со ссылкой на Goal.com, это было сделано, чтобы болельщики смогли увидеть, как футболист национальной команды Мохаммед Салах, возможно, получит приз лучшего игрока английской Премьер-лиги.

Салах вместе с полузащитником "Манчестер Сити" Кевином Де Брёйне является главным претендентом на звание лучшего игрока сезона в Премьер-лиге по версии Профессиональной футбольной ассоциации.

Отметим, что церемония награждения состоится в воскресенье, 22 апреля.